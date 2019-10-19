علاج 1557 مواطنا بالمجان بقرية في الشرقية

قال محافظ الشرقية، إنه تم تنظيم قافلة طبية بقرية "النص" بمركز فاقوس، والتى وقعت الكشف على 1557 مواطنا وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات لعلاجها، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف في بيان اليوم السبت، أن القافلة الطبية ضمت نخبة متميزة من الأطباء والاستشاريين والاخصائيين من كلية الطب جامعة الزقازيق ومستشفيات الصحة المركزية والعامة في تخصصات الجراحة العامة والباطنة والعظام والأطفال والقلب والنساء والتوليد والأسنان والأنف والأذن والأمراض الجلدية، وتزويدها بالمناظير الدقيقة وأجهزة الاشعة الحديثة ومعامل التحاليل.



وأشار إلى أنه تم خلال تلك القافلة عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم بطرق الوقاية من الأمراض الفيروسية وبالمبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وأهمية ترشيد استهلاك المياه.