"المترو": دعم اشتراكات الطلبة بنسبة 98%

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه لا نية في الوقت الحالي لرفع ثمن تذكرة المترو، موضحًا أن تذكرة المترو في مصر "ببلاش حرفيًا" -على حد وصفه، فالتكلفة الفعلية للتذكرة تبلغ 18 جنيهًا، وأغلى تذكرة موجودة في المرفق ثمنها 10 جنيهات، وعدد مستخدميها لا يتجاوزون 20% من مستخدمي المرفق، وأقل تذكرة بـ3 جنيهات ومستخدميها يبلغ عددهم ما يقرب من 40%.



وأضاف "والي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه إلى جانب دعم الدولة الكبير لتذكرة مترو الأنفاق، فإن هناك دعمًا ضخمًا للتذاكر من خلال منظومة الاشتراكات، فالدولة تدعم اشتراكات الطلبة بنسبة 98%، وذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 97%، وكبار السن 47%، والمواطن العادي 33%، أي أن التذكرة التى تكلفتها 10 جنيهات الطالب يحصل عليها مقابل 20 قرشا، والمرفق ينقل عددًا ضخمًا من الطلاب يوميا.



وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن الدولة تعمل جاهدة لتطوير الخدمات المقدمة لجمهور الركاب في مرفق مترو الأنفاق، كونه المرفق الأكثر سرعة وأمانًا، والأرخص بين كل المواصلات؛ لذا فإن عدد مستخدميه كثير للغاية.