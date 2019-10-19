تامر حسنى يتبع حمية غذائية من أجل "مش أنا"

يستعد الفنان تامر حسني لتصوير فيلمه السينمائي الجديد، الذي يحمل عنوان "مش أنا" خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيله عدة مرات، ومن المقرر طرحه خلال عام 2020 المقبل، واستقر صناع العمل لانطلاق التصوير خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل، بقيادة المخرجة سارة وفيق، ويعتبر الفيلم أول تعاون بين المخرجة ونجم الجيل.



وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن عضلات تامر حسني، سبب تأجيل تصوير الفيلم خلال الفترة الماضية، حيث من المقرر، أن يظهر خلال أحداث الفيلم بلوك جديد ومختلف تمامًا عما سبق تقديمه، لذلك يتبع حمية غذائية شديدة لإنقاص وزنه بشكل ملحوظ، مما أدى لتعرضه لهبوط في الدورة الدموية خلال الأيام الماضية، ولكنه استمر رغم ذلك في اتباع النظام الغذائي حرصًا منه للوصول إلى ملامح الشخصية المطلوبة، والتي تتطلب حلق شعره تمامًا ليصبح مختلفًا عن ملامح شخصية فيلمه "الفلوس"، المقرر طرحه خلال موسم منتصف العام المقبل.



وواجه "تامر" صعوبة كبيرة في تحويل جسمه من شخص ذات عضلات وفورمة إلى شخص نحيف وضعيف، وهو ما تتطلبه أحداث العمل؛ مما جعله يمتنع عن تناول الطعام لمدة 5 أيام، لتحدث صدمة كبيرة ويخسر جزءًا كبيرًا من وزنه، لذلك تعرض لوعكة صحية، انتقل على إثرها إلى المستشفى، ولكن تمت معالجته سريعًا، والعمل قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وإنتاج شركة "سينرجي" لماكلها المنتج تامر مرسي، بمشاركة شركة "TH" برودكشن، لمالكها الفنان تامر حسني.



والفيلم تدور قصته في إطار كوميدي اجتماعي، واسمه يعبر عن حالته الكوميدية في الأساس، وتعاين المخرجة سارة وفيق، أماكن التصوير، خلال الفترة الحالية، والتي تكون داخل شوارع القاهرة ومدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يفصح صُنَّاع العمل عن الأبطال المشاركين به خلال أيام.



في السياق ذاته، ينتظر تامر حسني طرح فيلمه الجديد "الفلوس"، خلال موسم رأس السنة المقبل، بعد تأجيله عدة مرات لأسباب فنية وتوزيعية، وكان من المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى الماضي؛ ولكن نظرًا لضيق الوقت، تأجل عرضه ليوم 2 أكتوبر الماضي، ولكنه واجه بعض الصعوبات، التي أدت لتأجيل طرحه، خلال موسم رأس السنة المقبل.



ويشارك في بطولة "الفلوس" كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مي عزالدين، ونجوم مسرح مصر الفنان علي ربيع، والفنانة ويزو، وآخرون، فيلم "الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.