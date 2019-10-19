الصين وجنوب إفريقيا تتفقان على تعزيز العلاقات

أكدت الصين وجنوب إفريقيا أن تعزيز العلاقات الثنائية بينهما يخدم مصالحهما ويعزز قوة الدول النامية وقوى السلام والاستقرار في العالم.



وقال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، خلال لقائه عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، "وانج يي"، أثناء زيارته الحالية لجنوب إفريقيا، إن بلاده تولي أهمية كبرى للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، وتثمن دعم الصين القوي لحكومة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وتعتز بالصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين والحزبين.



وأضاف رامافوزا، وفقا لبيان وزارة الخارجية الصينية اليوم، أن جنوب إفريقيا ترغب في مواصلة دعمها الراسخ للصين في قضايا تخص المصالح الرئيسية للبلدين وكذلك شواغلهما الأساسية، مشيرًا إلى أن بلاده تنوي دمج تنميتها مع البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، ودفع العلاقات الثنائية قدمًا إلى مستوى جديد.



وتابع رامافوزا: "أنه في ظل الوضع الراهن، تسعى جنوب إفريقيا إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع الصين والحفاظ على تواصل وثيق معها، وفق إطار العمل متعدد الأطراف للأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومجموعة بريكس، بهدف حماية مصالح الدول النامية المشتركة".



من جانبه، قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، "وانج يي"، إن بلاده تعتز بالثقة العميقة المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أنها تريد دمج استراتيجيات التنمية الخاصة بها مع جنوب إفريقيا في سياق منتدى التعاون الصيني- الإفريقي "فوكاك" ومبادرة الحزام والطريق.



ونوه وانج، بأن الصين تشجع شركاتها على توسيع استثمارها في جنوب إفريقيا، وزيادة استيراد المنتجات الزراعية الأساسية، وهي مستعدة لأن تظل شريكًا يستحق الثقة وطويل الأمد بالنسبة لجنوب إفريقيا.