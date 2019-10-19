"كنت خايف من الكاميرا".. شريف منير يستعيد ذكريات الطفولة

نشر الفنان شريف منير، صورة نادرة له في طفولته تجمعه بوالديه، عبر حسابه الرسمي على"إنستجرام".



وعلق قائلًا: "أنا فاكر إني كنت خايف جدًا وإحنا بناخد اللقطة دي.. خايف من شكل الكاميرا.. كانت بالنسبة لي في حجم البلدوزر.. والإضاءة.. الجو العام يعني.. وتمر السنين وأبقى ما بقفش غير قدام الكاميرا وفي وسط الإضاءة.. وتبقى دي حياتي".



يذكر أن الفنان شريف منير شارك ضيف شرف في فيلم "الممر"، بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج وأحمد رزق وأسماء أبو اليزيد ومحمد جمعة ومحمود حافظ ومحمد الشرنوبي، وتأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في الحوار وكتب أغانيه الشاعر أمير طعيمة.