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فن

"مطاوع" تكشف كواليس "يوم وليلة" خلال فترة حملها

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:12 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها الشديدة لعرض فيلم "يوم وليلة" ضمن فعاليات مهرجان مالمو بالسويد، وردود الأفعال الإيجابية، التي تلقتها بعد عرضه بالمهرجان، مشيرة إلى أن العمل استغرق وقت طويل؛ لتصويره والانتهاء منه بشكل كامل.

وأضافت "مطاوع" أنها فوجئت بتواصل الجهة المنتجة معها، لاستئناف تصوير الفيلم، بعد الانتهاء من تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "لمس أكتاف"، خلال شهر رمضان الماضي، والتي كانت تقوم بتصويره أثناء الشهور الأولى من حملها الأول بطفلتها "أماليا"، من زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني، مشيرة إلى أنها كانت في شهرها السابع من الحمل، وهو التوقيت الذي بدأت ملامح الحمل أن تظهر عليها بوضوح من زيادة وزن، وتغيير ملامح؛ أدى لمواجهتها صعوبات بالنسبة لراكور العمل، الذي يتطلب رصد يوم واحد فقط فيستدعى لظهورها بشكل واحد وملابس معينة طوال الأحداث.

وأشارت "مطاوع" إلى أن توقف تصوير العمل لفترة تعدت العام؛ أدت لنسيانها أبعاد الشخصية خاصة أنها شاركت في عدة أعمال فنية اخرى، مما أدى لتراكم الصعوبات عليها قبل استئناف التصوير، ولكن قلة عدد المشاهد المتبقية، والتي تصل إلى مشهدين فقط، ساعدتها في الانتهاء منه، وتلاشي بعض المشاكل في الراكور، بمساعدة المخرج أيمن مكرم.

وأكدت أن السيناريو هو السبب الرئيسي لموافقتها على المشاركة بالعمل، الذي يعد عودة لها بالسينما، بعد غياب 5 أعوام، حيث جذبتها الأحداث الشيقة والمختلفة، التي تتضمن هدف واضح تبرزها قصة الفيلم، لافتة إلى أن دورها مفاجئة وغير متوقع ومختلف تمامًا عما قدمته من قبل خلال مسيرتها الفنية، ومن المقرر عرضه بالسينمات المصرية، خلال الفترة القليلة المقبلة.

والفيلم ينتمى لنوعية أعمال اليوم الواحد، تدور الأحداث حول يوم الاحتفال بمولد السيدة، وما يحدث فيه من دراويش السيدة والبلطجية، الذين يعترضون ذلك في إطار اجتماعي، كما يسلط الضوء على بعض القضايا الشائكة بين المسلمين والمسيحيين.

ويظهر أحمد الفيشاوي في دور بلطجي، قاطع طرق حيث يوقف السيارات تحت تهديد السلاح على الطرق السريعة، ويستولي عليها لببيعها خردة والاستفادة منها ماديًا، ويقوم بمعاكسة ممرضة تؤدي دورها التونسية درة، وتنفعل عليه لابعاده عنها حيث أنها تغرم لـ"منصور الذهبي" الذي يجسده الفنان خالد النبوي، ولكن من طرف واحد.

وكان فيلم "يوم وليلة" يحمل في البداية اسم "يوم مصري" إلى أن استقر صناعه في النهاية باستبداله، ويشارك في بطولته كل من، الفنان خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وحنان مطاوع ومحمد عادل، إخراج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكري.

وعن فيلم "عاوزة ورد يا إبراهيم"، قالت مطاوع إنها لم تعلم مصيره حتى الآن، ولم يحدد موعد معين لعرضه، مشيرة إلى أنها تظهر من خلاله بشكل كوميدي ورومانسي لايت، وتجسد شخصية "وصال" التي تستمر طوال الأحداث، بترديد جملة "عاوزة ورد يا إبراهيم"، مثلما فعلت الفنانة هند صبري في فيلم "أحلى الأوقات"، متمنية أن يستكمل صناعه تحضيراته، لما يحتويه من مضمون وأحداث شيقة وجديدة في الدراما.

وينتمي المسلسل إلى الأعمال الدرامية المطولة، حيث يتضمن 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت وبه لمسة رومانسية، من تأليف مدحت العدل، وإخراج أحمد حسن، ويشارك في بطولته وفاء عامر، ورجاء الجداوي، ومراد مكرم.

وعن مشاركتها بدراما رمضان 2020 المقبل، نفت حنان مطاوع، ما تردد حول تعاقدها على عمل درامي تشارك من خلاله في موسم رمضان المقبل، مشيرة إلى أنها عُرِضَ عليها أكثر من سيناريو، إلا أنها لم تحسم قرارها حتى الآن.

وأضافت أن ما تردد حول مشاركتها في مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف ليس له أساس من الصحة، مشيرة إلى أنها لم تقرأ السيناريو حتى الآن، ولم تتعاقد بشكل رسمي، متمنية النجاح والتوفيق لكل صناع العمل، سواء شاركت أم لا.

ويعود يوسف الشريف بمسلسل "النهاية" إلى الدراما الرمضانية العام المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" في رمضان 2017، كما يسجل المسلسل التعاون الثالث بين يوسف الشريف وشركة سينرجي بعد "كفر دلهاب" و"القيصر".

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