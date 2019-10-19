طلب برلماني بمناقشة سياسة الحكومة لدعم مشروعات الشباب

تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخصوص موقف وسياسة الحكومة لدعم المشروعات الشبابية.



وأشار "أبو طالب" إلى ضرورة قيام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بضرورة إتاحة تيسيرات لتمويل المشروعات الشبابية، بالإضافة للعمل على توضيح الإجراءات، والاهتمام بتسويق منتجات القطاع، وإصدار حوافز جديدة؛ لضم الشركات العاملة خارج مظلة الاقتصاد الرسمي، من أصحاب تلك المشروعات.



وقال "أبو طالب" في تصريح خاص:"سبقتنا دول كثيرة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصبحت تشكل عنصر أساسي من مقومات اقتصادها وصادراتها ومنها دول اليابان والصين وكوريا وسويسرا وماليزيا وامريكا"، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل من سويسرا وماليزيا يشكل 90% من اقتصادياتها بينما تشكل 60% فى الصين، مشيرة إلى أن هذه الاحصائيات تدل على أن الطريق السليم للنمو الاقتصادي هو من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأكد "عضو مجلس النواب" على ضرورة قيام رجال الأعمال من أصحاب الإنجازات والمشروعات الكبري لتبني مشروعات الشباب وتوجيهها لتغطية احتياجات الصناعات الكبرى؛ مما يساهم في إنشاء كيانات اقتصادية، تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار، وتحقيق استمرارية نمو القطاع.