طب المنصورة تواصل فعاليات "صحتي في مدرستي"

‎نظمت كلية الطب جامعة المنصورة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ندوة للتثقيف الصحي بالمدارس، خلال فعاليات مبادرة "صحتي في مدرستي" بمدرسة الشهيد أحمد إبراهيم فؤاد للغات.



‎وذلك تحت إشراف الدكتورة نسرين صلاح عمر عميدة كلية الطب، وبحضور الدكتورة أماني موسى أستاذ الأمراض الباطنة، والدكتورة عفاف محمود عطية أستاذ علاج السموم بقسم الطب الشرعي.



تحدثت الدكتورة أماني موسى أستاذ الأمراض الباطنة، ‎عن "أهمية الكالسيوم في بناء الجسم" ‎والاحتياجات اليومية للكالسيوم حسب الفئة العمرية، مشيرة إلى مخاطر نقص الكالسيوم على العظام والبشرة.



‎وأشارت عفاف محمود عطية أستاذ علاج السموم بقسم الطب الشرعي إلى مخاطر الإدمان وكيفية الوقاية منه" ‎مؤكدة أن الإدمان مرض يؤثر على مخ الشخص وسلوكه؛ مما يؤدي إلى العجز عن التحكم في استخدام العقار.



وأضافت أستاذ علاج السموم أن مدمن المخدرات يستمر في تعاطيه، متجاهلا ما بسببه من أذى واضطرابات الصحة العقلية، مناشدة الشباب بعدم تناول أي نوع من المخدر على سبيل التجربة مطلقا.



ومن جهته أكدت الدكتوره نسرين صلاح عمر عميدة كلية الطب بجامعة المنصورة، أن مبادرة "صحتي في مدرستي" تلقى تفاعلا من قبل الطلاب، مشيرة إلى أنه تم زيارة 14 مدرسة بالعام الدراسي السابق، ويتم استكمال المبادرة للعام الدراسي الجديد، بزيارة عدد من المدارس لتوفير التوعية الصحية اللازمة.