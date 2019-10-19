السبت 19 أكتوبر 2019 الموافق 20 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

محافظات

طب المنصورة تواصل فعاليات "صحتي في مدرستي"

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:10 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
‎نظمت كلية الطب جامعة المنصورة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ندوة للتثقيف الصحي بالمدارس، خلال فعاليات مبادرة "صحتي في مدرستي" بمدرسة الشهيد أحمد إبراهيم فؤاد للغات.

‎وذلك تحت إشراف الدكتورة نسرين صلاح عمر عميدة كلية الطب، وبحضور الدكتورة أماني موسى أستاذ الأمراض الباطنة، والدكتورة عفاف محمود عطية أستاذ علاج السموم بقسم الطب الشرعي.

تحدثت الدكتورة أماني موسى أستاذ الأمراض الباطنة، ‎عن "أهمية الكالسيوم في بناء الجسم" ‎والاحتياجات اليومية للكالسيوم حسب الفئة العمرية، مشيرة إلى مخاطر نقص الكالسيوم على العظام والبشرة.

‎وأشارت عفاف محمود عطية أستاذ علاج السموم بقسم الطب الشرعي إلى مخاطر الإدمان وكيفية الوقاية منه" ‎مؤكدة أن الإدمان مرض يؤثر على مخ الشخص وسلوكه؛ مما يؤدي إلى العجز عن التحكم في استخدام العقار.

وأضافت أستاذ علاج السموم أن مدمن المخدرات يستمر في تعاطيه، متجاهلا ما بسببه من أذى واضطرابات الصحة العقلية، مناشدة الشباب بعدم تناول أي نوع من المخدر على سبيل التجربة مطلقا.

ومن جهته أكدت الدكتوره نسرين صلاح عمر عميدة كلية الطب بجامعة المنصورة، أن مبادرة "صحتي في مدرستي" تلقى تفاعلا من قبل الطلاب، مشيرة إلى أنه تم زيارة 14 مدرسة بالعام الدراسي السابق، ويتم استكمال المبادرة للعام الدراسي الجديد، بزيارة عدد من المدارس لتوفير التوعية الصحية اللازمة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل العثور على 34 تابوتًا فى الأقصر (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

منذ حوالي 17 ساعة

توفيق عكاشة لـ عمرو أديب: "حسبي الله ونعم الوكيل"

منذ ساعة و 27 دقيقة

الليلة.. محمد الباز يفضح أرامل الربيع العربى فى 90 دقيقة

ads

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

الليلة.. محمد الباز يفضح أرامل الربيع العربى فى 90 دقيقة

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

مقبرة المشجعين.. كاتب أمريكى يحذر من وفاة الجمهور فى "مونديال قطر"

أيام زمان

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

هل يؤثر الفلفل الحار على مرض السرطان؟

العزوف عن استخدام الغاز الحيوي يرفع مستوى التلوث في إفريقيا

الولادة القيصرية تزيد من مخاطر الإصابة بالربو لدى الأطفال

الأكل الصحي أفضل علاج لمرضى الاكتئاب

الرئيس نيوز

الإفتاء: "أبغض الحلال" حديث ضعيف.. والطلاق يتضمن أضراراً جسيمة

وزيرة الداخلية اللبنانية: إخلاء سبيل معظم محتجزي الاحتجاجات بسند إقامة

اقتراح برلماني لإطلاق اسم طارق كامل على القرية التكنولوجية في المعادي

زيادة عقوبة ممتنعي أداء نفقة الزوجة وإلغاء التحكيم الإجباري أمام النواب غدا

منوعات

الخليج يستحوذ على 15% من صناعة البلاستيك فى العالم

"الباندا" يغادر أمريكا إلى الصين لتعزيز جهود تكاثر سلالته

إطلاق صاروخ صيني خاص قابل لإعادة الاستخدام في 2021

المتاحف الصينية تستقبل 1.1 مليار زائر

كشكول

إصابة 10 طلاب بجامعة طنطا في حادث سير

الأعلى للجامعات: إطار موحد لمرحلتي الدراسات العليا والبكالوريوس

في أول رد فعل.. "التعليم"توضح فلسفة تمرين عمل الأرز للثاني الابتدائي

"هندسة البريطانية" تحصد المراكز الأولى في مسابقات حوض البحر المتوسط

إسلام سياسي

الإخوان يعلنون الحرب على البابا بعد فضحه لهم أمام البرلمان الأوروبي

منشق: القيادة الجاهلة وراء انهيار الجماعة الإسلامية

فعاليات دعم وتأييد صوفية لـ"السيسى" بمولد البدوى

فضيحة جديدة.. قادة الإخوان بالسفارة التركية في قطر لدعم احتلال أردوغان لأراضي سوريا


زيت وسكر

هل يحق للعامل الحصول على إجازة الحج أكثر من مرة طوال مدة خدمته؟

مراكز التدريب المهني التابعة لـ”القوى العاملة” على مستوى الجمهورية

كيف يسهم الفلفل الحار في القضاء على سلطان الرئة؟

أسباب الصداع في الجانب الأيسر من الرأس

مقالات الرأي
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية
د.كريمة الحفناوى
صورة الفتيات فى الإعلام والسينما
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور "كراسة خضراء ورسائل" للراحلة حنان كمال

"الطاعون".. رواية البير كامى عن الفيروس اللعين

من قلب النجع.. "ريت تلاته" عدودة القدر

بعد اختفاء المزين والداية.. هل مات الفلكلور فى صعيد مصر؟

صفحتنا ع الفيس بوك