ضبط عاطل بـ30 جرام هيروين في السحر والجمال

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط أحد العناصر الإجرامية في منطقة السحر والجمال، بحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.



أكدت التحريات، اتجار عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، في المواد المخدرة متخذًا من المدينة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه بمنطقة سكنه بدائرة القسم، وبحوزته 30 جرام هيروين وفرد خرطوش وطلقة لذات العيار ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.