الجيش اللبنانى يعلن تضامنه مع المتظاهرين

أكد الجيش اللبناني، منذ قليل، تضامنه الكامل مع مطالب المتظاهرين، داعيًا إياهم للتجاوب مع قوات الأمن، حسبما نشرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.



وطالب الجيش اللبنانى، المتظاهرين، بالتعبير عن مواقفهم بشكل سلمي وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة.



ويشهد لبنان موجة من الاحتجاجات اعتراضًا على فرض ضرائب جديدة، آخرها ضريبة الاتصال الخاص بالتطبيقات الذكية كـ"الواتساب" والـ"فايبر"، قبل أن تتراجع الحكومة عن قرارها مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام.



ورفع المواطنون فى لبنان شعارات كان أبرزها "الشعب يريد إسقاط النظام" و"ثورة"، مطالبين رئيس الحكومة سعد الحريري بالاستقالة، بالإضافة إلى استقالة حكومته، وأغلق المحتجون طريق مطار بيروت، أمس الجمعة، بالإطارات المشتعلة، قبل أن يتم فتحه من قبل قوات الجيش اللبنانى، كما أغلقوا طريق أوتوستراد جبيل الذي يصل بين بيروت والشمال بالإطارات المشتعلة في محلة سنتر صفير.