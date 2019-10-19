تبادل الاتهامات بين تركيا والأكراد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

تبادلت القوات التركية والقوات الكردية السورية التي تقاتل بعضها البعض في شمال سوريا، الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المبرم بوساطة الولايات المتحدة.



وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إن إرهابيي "وحدات حماية الشعب الكرديةحزب العمال الكردستاني" قاموا بـ14 خرقا خلال آخر 36 ساعة، وسط التزام كامل للقوات المسلحة التركية باتفاق المنطقة الآمنة.



وذكرت الوزارة في بيان، أن "القوات المسلحة التركية تلتزم بشكل كامل باتفاق المنطقة الآمنة، الذي توصلت تركيا والولايات المتحدة إليه في 17 أكتوبر الجاري".



وأضاف البيان " بالرغم من ذلك، قامت عناصر وحدات حماية الشعب (واي بي جي) وحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه ) الإرهابية، بـ 12 هجومتحرش في رأس العين، واثنين في منطقة تل تمر، خلال آخر 36 ساعة".



وتابع: "تم التحقق من استخدام أسلحة خفيفة وثقيلة (صواريخ، أسلحة مضادة للطائرات والدبابات) في تلك الهجمات التحرشات".



كانت أنقرة وواشنطن قد توصلتا إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة.



وفي سياق متصل، دعت القيادة العامة لقوات سورية الديمقراطية (قسد) اليوم السبت الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الحكومة التركية للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.



وقالت القيادة العامة لقوات سورية الديمقراطية، في بيان لها اليوم:"ندعو نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو الذين أبرموا الاتفاق مع الجانب التركي، إلى إلزام أنقرة بتنفيذ عملية وقف إطلاق النار وفتح الممر لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين وفق التفاهمات على ذلك مع الجانب الأمريكي ".



وأضافت:"رغم التواصل المستمر مع الجانب الأمريكي والوعود التي قدمت من قبلهم لحل هذه المشكلة إلا أنه لغاية الساعة لم يحدث أي تقدم ملموس ".