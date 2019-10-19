"قناة الملكوت" الأمريكية تحتفل بيوبيلها العاشر فى مصر

احتفلت قناة "الملكوت سات تي في" الأمريكية باليوبيل العاشر لإنشائها في كنيسة قصر الدوبارة بميدان التحرير، تحت رعاية رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي، وبمشاركة كورال "الكنيسة ترنم" بقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي للكورال والأوركسترا.



ورحب راعي كنيسة قصر الدوبارة الدكتور القس سامح موريس، بالحضور وبفريق عمل قناة الملكوت ومؤسسها الدكتور القس مايكل يوسف، الأمريكي ذو الأصول المصرية والذي أسس القناة عام 2009 بهدف تقديم تعاليم كتابية عن الشرق والغرب وتشجيع المؤمنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال برامج تعليمية قائمة على تعاليم الكتاب المقدس.



وأحيا فريق كورال "الكنيسة ترنم" - الذي أسسه قبل عامين الدكتور سامي سعيد ويضم حوالي 100 شخص يمثلون كل الكنائس الإنجيلية في مصر - هذه الاحتفالية حيث قدم خلالها مجموعة كبيرة من الترانيم الرائعة باللغة الإنجليزية واللغة العربية الفصحى، وبعض لهجات الدول العربية، مثل اللهجة السودانية واللهجة اللبنانية بمشاركة مرنمين منفردين من مصر والسودان وبعض الدول الأخرى بقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.