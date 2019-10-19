السعودية تجلي كافة مواطنيها من لبنان

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي التي بدأت اليوم عند الساعة الخامسة فجرًا.



وتوجهت السفارة السعودية في بيان لها اليوم، بالشكر إلى قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني، معربةً عن أملها في أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".



وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية السعودية، جميع المواطنين من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى، نظرًا للأوضاع الراهنة التي يشهدها لبنان، وتحسبًا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع، مطالبة المواطنين الموجودين في لبنان توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.