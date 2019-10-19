أمن المنافذ يحبط تهريب 633 ألف جنيه

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات تفتيشية مكبرة لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد عن ضبط قضية تهريب بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها بالجنيه المصري 633 ألفًا و900 جنيه.



يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.