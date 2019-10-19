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عالم

روسيا: شركة البناء العسكرية تستهدف منع المنافسة غير العادلة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:59 م
جريدة الدستور
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كشف نائب وزيرالدفاع الروسي تيمور إيفانوف، النقاب أن الهدف من إنشاء شركة البناء العسكري بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين يعود إلى ضرورة إخراج البناء العسكري من القطاع التجاري.

وقال إيفانوف -اليوم السبت -: "إن المهمة الرئيسية للشركة الجديدة هي منع التأثير السلبي للعوامل الخارجية والمنافسة غير العادلة والدفاع عن مجال البناء العسكري ضد الإفلاس والتدابير التقييدية"، موضحا أن شركة البناء العسكري ستسمح برفع حجم الأعمال التي تنفذها روسيا بشكل مستقل إلى 60%.

وأشار إلى أنه من المخطط إنهاء عملية إنشاء الشركة خلال 3 أشهر.. قائلا: "لن تكون في روسيا شركات مماثلة أخرى في البلاد من حيث حجم وظائفها ومهامها ونطاق عملها".

وكان بوتين قد وقع أمس الجمعة أمرا حول إنشاء شركة البناء العسكري وذلك بدلا من مؤسسة "سبيتستروي" التي تم حلها عام 2016، وستقوم هذه الشركة التي ستعمل تحت إشراف وزارة الدفاع الروسية ببناء وترميم وإصلاح المنشآت العسكرية والبنية التحتية الاجتماعية.

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