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محافظات

الانتهاء من إنشاء أول قرية نموذجية متكاملة فى وسط سيناء

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:58 م
جريدة الدستور
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قال رئيس منطقة تعمير شمال سيناء المهندس ناجي إبراهيم محمد: "إنه تم الانتهاء من إنشاء قرية الجوفة النموذجية متكاملة الخدمات والمرافق؛ لتوفير سبل الحياة الكريمة لأهالي القرية، وذلك في إطار تحسين الخدمات في منطقة وسط سيناء".

وأوضح إبراهيم- في تصريح اليوم السبت - أن القرية تضم 100 منزل بدوي، كما تم الانتهاء من توصيل الكهرباء لها وإنارة الموقع العام للقرية، إلى جانب إنشاء بئر مياه ومحطة تحلية بقدرة 250 مترًا مكعبًا في اليوم، وشبكتين للطرق والصرف الصحي، ومدرسة مكونة من 11 فصلًا، ومركز شباب متكامل، ووحدة صحية، ومسجد، ومضيفة للقرية.

وأشار إلى أنه تم تسليم المنازل إلى الأهالي، وتسليم المرافق والخدمات إلى الجهات المختصة؛ لتأثيثها وتجهيزها لتتولى تقديم الخدمات للأهالي عن طريق الجهات المعنية.

يذكر أن منطقة تعمير شمال سيناء تتولى إقامة عدة مشروعات لتنمية المناطق البدوية، وتحقيق التنمية المتكاملة في محافظة شمال سيناء، حيث تم إنشاء 11 تجمعًا تنمويًا لتنمية المناطق البدوية، إلى جانب 13 تجمعًا زراعيًا ضمن مشروعات التنمية المتكاملة لأهالى سيناء، وجار إنشاء 3 منافذ لبيع المنتجات للأهالي، وتعتبر التجمعات التنموية أول خطوة على طريق تنمية المناطق البدوية داخل سيناء، وسيتم الانتهاء من المنافذ في يناير القادم.

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