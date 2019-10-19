شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات تفتيشية مكبرة لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 7 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع ومفروشات ومستحضرات تجميل ومستحضرات طبية وعقاقير طبية ومبيدات حشرية زراعية وأجهزة بلاي ستيشن بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا 732 ألفًا و147 جنيهًا.



يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.