فضيحة جديدة.. قادة الإخوان بالسفارة التركية في قطر لدعم احتلال أردوغان لأراضي سوريا

تواصل جماعة الإخوان الإرهابية، الانبطاح أمام السياسات التركية، حيث دائمًا ما تسعى الجماعة للحصول على رضا الحكومة التركية، خاصة في ظل الأحداث التي يقوم بها أردوغان، وهذا ليس فقط متعلق بقادة الجماعة المقمين في أسطنبول بل امتد الأمر أيضًا للهاربين على الأراضي التركية، كان أخر هذا الانبطاح ما قام به مجموعة من قادة التنظيم الدولي للإخوان في قطر، حيث ذهبوا للسفارة التركية بالدوحة لتقديم الدعم في عمليات القتل والاحتلال التي يقوم بها "أردوغان" في سوريا.





وحاول ..



