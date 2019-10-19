ضبط قرابة 30 ألف وحدة ألعاب نارية "محظورة"

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، في مديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط مالك محل لتجارة الخردوات بدون ترخيص، في دائرة قسم شرطة مطروح، بمحافظة مطروح لحيازته 29 ألف و800 وحدة ألعاب نارية، محظور تداولها في الأسواق "مجهولة المصدر".



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق؛ للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.