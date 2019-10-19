صور.. "مستقبل وطن" يكرم أبطال "الممر" وشهداء الجيش في السويس

كرم حزب مستقبل وطن بالسويس، برئاسة المحاسب أحمد خسانة أمين الحزب، أبطال فيلم "الممرر" في الاحتفالية التي نظمها الحزب بمناسبة أعياد أكتوبر وعيد السويس، بقاعة بكورنيش السويس القديم.



بحضور سعيد محمد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس ورمضان أبو الحسن، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وعزيزة يوسف، مدير فرع هيئة العامة لتعليم الكبار فرع السويس، واللواء محمد مرسى، وأعضاء جميعتي متحدى الإعاقة والصم والبكم.



كرم الحزب أبطال فيلم "الممر" محمود حافظ، ومحمد الأحمدي، وخالد محروس، والفنان محمد البياع ومدير الإنتاج حسام الفضالي.



بدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم، تلاها فيلم تسجيلي عن انتصار أكتوبر المجيد، ثم عرض لفرقة للفنون الشعبية للفنان خالد كمال، ثم فقرة شعرية ألقاها الطفل آدم.



وألقى أبطال فيلم "الممر"، كلمة أكدوا فيها سعادتهم عن مشاركتهم في هذا الفيلم واعتبروه فخر لهم، مشيرين أن الفيلم حقق هدفه في توصيل حجم التضحيات التي قام بها أبطال الجيش المصري في معركة النصر.



روى البطل الفدائي عبد المنعم قناوى بطل المقاومة الشعبية بحرب أكتوبر 73، عن ذكرياتهم في معركة النصر ودور المقاومة الشعبية في الحرب والصعوبات التي واجهتهم خلال المعركة.



قال المحاسب أحمد خشانة، إن حرب أكتوبر لن تكن مجرد معركة عسكرية استطاعت فيها مصر أن تحقق انتصارا عسكريا على إسرائيل، بل كانت اختبارا تاريخيا حاسما لقدرة الشعب المصري، على أن يحول حلم التحرير وإزالة آثار العدوان إلى حقيقة، تلك الحرب التي تحملت فيها القوات المسلحة المسئولية الأولى وعبء المواجهة الحاسمة، وكانت إنجازا هائلا غير مسبوق.



واختتمت الاحتفالية بتكريم المحاسب أحمد خشانة، أمين الحزب أبطال فيلم "الممر" وأبطال المقاومة الشعبية البطل عبد المنعم قناوي، ومحمود الجلاد أسر شهداء الجيش والشرطة.