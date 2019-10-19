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حوادث

ضبط 4 أطنان منظفات صناعية مغشوشة فى السلام

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:46 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدى - شيماء حسين
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية "دون ترخيص"، في دائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بإنتاج وتصنيع المنظفات الصناعية "متعددة الأغراض"، مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر وإدخالها في عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافًا للحقيقة.

وضبطت الحملة 4 أطنان و348 كيلو منظفات صناعية متعددة الأغراض منتج نهائي معبأة داخل عبوات ذات أحجام مختلفة مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية سالفة الذكر، و1.600 كيلو مواد خام "صابون سائل وملح طعام وجلسرين"، ومستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل وشكائر، دون مستندات "مجهولة المصدر".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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