ضبط 30 طن مواد "مجهولة المصدر" لإنتاج الكرتون

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، في مديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجارى.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لصناعة الكرتون بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بإنتاج وتصنيع العبوات الكرتونية مُستخدمًا خامات دون مستندات "مجهولة المصدر"، وإدخالها في عملية التصنيع وتدوين على المنتج النهائي أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات العالمية خلافًا للحقيقة دون تفويض من تلك الشركات، وتم ضبط 30 طن مواد خام ورق كرتون مستلزمات إنتاج دون بيانات أو مستندات ومجهولة المصدر، و12 ألف عبوة كرتونية فارغة، ومنتج نهائي مغشوشة ومقلدة ومعدة للتعبئة.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.