البابا تواضروس يلقي عظته من فرنسا.. بث مباشر

وكان قد أعلن البابا تواضروس الثاني عن إيقاف عظته الأسبوعية حتي منتصف نوفمبر المقبل

بدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارته الرعوية إلى إيبارشية جنوب فرنسا والتي يشرف عليها الأنبا لوقا، وذلك عقب ختام زيارته الرعوية إلى بلجيكا، والتي بدأت الأربعاء الماضي، واستمرت لمده ثلاث أيام، دشن خلالها عدد من الكنائس، والتقي الشعب القبطي بها.والقي منذ قليل البابا تواضروس الثاني، عظته من كنيسة السيدة العذراء مريم بليون بفرنسا.وكان قد التقي البابا تواضروس الثاني، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه.رافق البابا تواضروس الثاني خلال زيارته إلى قصر اليزيه الأنبا مارك أسقف شمال فرنسا، والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا.