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مصر

غدًا.. ورشة عمل بعنوان "دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات"

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:43 م
جريدة الدستور
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ينظم فريق عمل مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان ووحدات السكان بالمحافظات غدا الأحد ورشة عمل تدريبية بعنوان "دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات في إدارة البرنامج السكاني" تستمر حتى 23 أكتوبر الجاري، وذلك بمحافظتي قنا وسوهاج برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء منسق المشروع.

ويشارك بالورشة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير والديوان العام والدكتورة دولت شعراوي مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان.

وقالت وزارة التنمية المحلية، إن من أولويات أجندة العمل بالوزارة خلال الفترة الحالية وضع حلول مبتكرة للقضية السكانية واستخدام تكنولوجيا المعلومات لرصد مناطق الخلل والضعف لمؤشرات معدل النمو السكاني، مشددا على ضرورة وضع خطة علاج سريعة للسيطرة على الارتفاع الملحوظ في معدلات الزيادة السكانية.

وأشارت إلى هناك تعاونا مثمرا مع المجلس القومي للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتحقيق الهدف المرجو للمشروع وتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، لافتة إلى أن المشروع ينفذ في ٥ محافظات كمرحلة أولى وهي المحافظات التي تشهد أعلى معدل نمو سكاني ومن المقرر أن يتم تعميمه تدريجيًا على باقي المحافظات.

وأوضحت أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بأهمية المشروع في حوكمة ملف السكان وتعريف الشباب وفرق عمل المحافظات بالقضية السكانية وبناء قدرات الشباب وفرق عمل المحافظات على أساليب العمل الجماعي لإدارة البرنامج السكاني بالتعاون مع فرق عمل المجلس القومى للسكان في إطار تنظيمي متكامل.

وأضافت أن ورشة العمل تهدف أيضًا إلى خلق أساليب للشراكة الفعالة مع الوحدات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة للوصول للنتائج المرجوة وتفعيل دور الشباب والمشاركة في صنع القرار والعمل على دمج الشباب المتطوع في مجموعات عمل والتعريف بمهامهم؛ بهدف التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم وممارسة الأعمال بالمجلس الإقليمي للسكان، بالإضافة إلى التعريف بالمنظومة المعلوماتية بمراكز معلومات المحافظة وطرق عرض البيانات DashBoard وهي اللوحة الإلكترونية المعلوماتية والتي سوف توجد بمكاتب المحافظين للتعرف على تفاصيل مؤشرات معدل النمو السكاني على مستوى المحافظة والمراكز والقرى ووضع حلول سريعة حتى يتسنى للمواطن الشعور بالتحسن الاقتصادي وجهود التنمية والمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في كافة المجالات.

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