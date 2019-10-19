استخدمت لتخزين الآثار.. تفاصيل اكتشاف مقبرة العساسيف بالأقصر

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، إن اكتشاف "خبيئة العساسيف" بالأقصر يعد من الاكتشافات العظيمة لمصر، والتي تعيدنا بالذاكرة للاكتشافات الأثرية الضخمة التي تعود للقرن الـ19، والتي من بينها خبايا الدير البحري ومعبد الكرنك ومعبد الأقصر.



وكشف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد"، والمُذاع على فضائية "ten"، كواليس الاكتشاف الأثري الضخم، موضحًا أن تلك المقبرة تعود لأحد الكهنة من الأسرة الـ 26 يُدعى "بادي آمون أوبت"، حيث إنها استخدمت كمخزن لتخزين الآثار للحفاظ عليها في عصر الدولة الحديثة وذلك بسبب ضخامة حجمها.



وأكد أنه جرى اكتشاف حوالي 35 تابوتًا "ملون" قريبة من معبد حتشبسوت أثريا بخبيئة العساسيف، حيث أنهم قابلين للزيادة، فمن المحتمل العثور على عدد من التوابيت الآخرى.