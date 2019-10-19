نجلاء بدر: مفاجآت تنتظر الجمهور في "شبر ميه"

أعربت الفنانة نجلاء بدر، عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها على مسلسلها "شبر ميه" الذي يعرض حاليًا، لافتة إلى أن الحلقات المقبلة فيها الكثير من المفاجآت.



وقالت بدر، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الجمهور استقبل المسلسل بشكل جيد، وتفاعل مع أحداث الحلقات الأولى، مشيرة إلى أن المسلسل فرصة للظهور بشكل مختلف، خاصة وأن الدور به تفاصيل كثيرة.



وأضافت أن المسلسل مختلف في المضمون، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي "لايت" وبه العديد من الحكايات المشوقة، موضحة أنها تظهر في المسلسل بدور متزوجة ولديها أبناء وتحدث خلافات مع زوجها فيتم الانفصال، لافتة إلى عدم قلقها لتجسيدها دور الأم، خاصة وأنها أم لأطفال صغار في السن.



وأشارت إلى أن أحداث المسلسل تعتمد على أكثر من بطل مع وجود شخصيات رئيسية أكثر ما المتعارف عليه عادة في الأعمال الدرامية.



وتجسد نجلاء بدر شخصية ناظرة مدرسة خلال أحداث المسلسل وطليقة الفنان مراد مكرم ولديها ابنتان وتعاني معهما، خاصة وأنهما في مرحلة المراهقة، كما تعانى بعد الطلاق في علاقتها مع طليقها.. ويكثف صناع المسلسل ساعات تصوير العمل لتصل إلى 20 ساعة ومشاهد تصل إلى 15 و16 مشهدًا يوميًا؛ من أجل إنهاء أكبر عدد من الحلقات خاصة مع انطلاق عرض العمل.



ومسلسل "شبر ميه" مأخوذ من فورمات أجنبي، وتدور أحداثه في 50 حلقة، وسيناريو وحوار ورشة كتابة، تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.



ويحكي المسلسل قصة 3 رجال لكل منهم شخصية، فالأول أحمد السعدني متعدد العلاقات النسائية ولكنه يرفض فكرة الزواج ويفاجأ بوجود ابن له، ومحمد على رزق توفيت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة ويدخل في صراع شرس، ومراد مكرم الذي بدا واضحا أنه لم يقدر على تحمل مسؤولية أبنائه فقرر الانفصال عن زوجته والزواج من أخرى فيقع تحت ضغط الحياة والأموال وتتوالى الأحداث.



يشارك في بطولة المسلسل أحمد السعدني، نهى عابدين، رجاء الجداوي، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة وإخراج طارق رفعت.