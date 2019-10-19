كشف لغز مقتل سائق توكتوك بـ8 طعنات في "بولاق"

كشفت مباحث بولاق الدكرور لغز العثور علي جثة سائق ممزقًا، بـ8 طعنات وسط الشارع، حيث تبين أن شقيقان وراء ارتكاب الجريمة، وسرقة مركبة التوكتوك الخاصة به؛ لرغبة أحداهما في الحصول على المال للزواج.



وتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بالعثور علي جثة شاب في شارع مكة بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور.



انتقلت على الفور قوة أمنية، برئاسة العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، وتبين من الفحص، أن الجثة لشخص يدعى "باسم"، 45 سنة، سائق توكتوك، مصابًا بـ8 طعنات في الظهر والبطن والرقبة.



وأشارت التحريات الأولية إلى سرقة التوكتوك، الذي يقوده المجني عليه، فشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية الجناة وضبطهم.



ونجحت التحريات في حل لغز الجريمة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة، كل من عمرو 19 سنة، سائق توكتوك، ومقيم كفر طهرمس، ومقر إقامته مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وشقيقه أشرف 16 سنة.



وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية، برئاسة المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور والرائد أحمد يحيى، معاون المباحث في ضبطهما بالمنيا، واعترفا بارتكاب الواقعة.



وخلال التحقيقات، أقرر المتهم الأول برغبته في تكوين نفسه، والحصول على المال؛ للاستعداد للزواج فقرر استدراج سائق توكتوك وقتل مالكه والسفر بالتوكتوك إلى المنيا؛ للعمل عليه والحصول على إيراد يومي.



وشرح المتهمان كيفية ارتكابهما الجريمة، موضحين أنهما استقلا التوكتوك مع القتيل الساعة الثالثة فجرًا وما إن ابتعدوا في منطقة نائية، حتى انهال المتهم الأول بالطعنات على القتيل، وألقى المتهمان جثته في الشارع، ثم توجها لوالدهما وأخبراه بسرقتهما توكتوك؛ فأحضر لهم سيارة، وقام بتحميل التوكتوك وسافروا إلى المنيا.



وألقت مباحث بولاق الدكرور القبض على الأب، الذي أقر بعلمه أن التوكتوك مسروق، ولكنه لم يعلم أنه متحصل من جريمة قتل مرددا "حد الله بينا وبين الحرام يابيه"، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة، التي تولت التحقيق.