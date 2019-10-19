ضبط 14 ألف كيلو حلوى "مجهولة المصدر" فى الشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، في مديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلوى الجافة دون ترخيص، في دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية؛ لحيازته 14.500 كيلو حلوى جافة ومستلزمات إنتاج، ومعبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات مجهولة المصدر.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن اتخاذ كل الإجراءات، والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق؛ للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.