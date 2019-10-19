ضبط 18 ألف كيلو أرز تموينى فاسدة فى الشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، في مديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط أمين عهدة مخزن جملة، تابع لإحدى شركات تجارة الجملة، في دائرة قسم شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية؛ لحيازته وتجميعه 18.080 كيلو أرز تمويني معبأة داخل عبوات زنة كيلو جرام مدون عليها إسم تجارى على غير الحقيقة.



وبفحصه ظاهريًا تبين وجود تغيير في خواصه الطبيعية؛ لاحتوائه على الحشرات؛ مما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق؛ للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.