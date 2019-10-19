طلب إحاطة بشأن تأخر تسليم طريق "المحلة الكبرى- دمرو"

أعلن النائب حامد جلال جهجه، عضو مجلس النواب، عن مركز المحلة الكبرى، تقديمه بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير النقل، بشأن تأخر تسليم طريق "المحلة الكبرى-دمرو".



وقال "جهجه":"إن الهيئة العامة للطرق والكباري لم تنته بعد من رصف الطبقة الثانية، كما تأخرت في تسليم طريق "المحلة الكبرى-دمرو"، هذا الطريق الهام والحيوي والذي يعد من أهم الطرق في محافظة الغربية، حيث يخدم أكثر من نصف مليون مواطن من أبناء مركز المحلة الكبرى".



واعتبر "جهجه"، أن عدم انتهاء الهيئة العامة للطرق والكباري من رصف الطبقة الثانية بمثابة إهدار للمال العام، الذي جرمه القانون، ويخضع المسؤولين عليه للمحاسبة، حسب قوله.



وطالب "النائب البرلماني" بسرعة اتخاذ وزارة النقل القرار الملائم، والانتهاء من رصف الطبقة الثانية، ورفع المعاناة عن الأهالي من خلال تسليم طريق "المحلة الكبرى-دمرو"، ومحاسبة المسؤولين عن سبب التأخير، وتحديد موعد زمني؛ للانتهاء من الطريق، حسب تعبيره.



وأشار إلى أنه "تم مخاطبة الهيئة العامة للطرق والكباري أكثر من مرة، لكن دون جدوى، ولم تكلف نفسها حتى عناء الرد على هذه المخاطبات"، حسب قوله.