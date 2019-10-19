ضبط كيلو ونصف حشيش فى الوراق

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطلين، وبحوزتهما كيلو ونصف من مخدر الحشيش، قبل ترويج المضبوطات على عملائهما بالوراق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.



وتوصلت تحريات الرائد هانى مندور، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إلى اتجار عاطلين بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما في دائرة القسم.



وبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهمين، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما كيلو ونصف من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.



واعترف المتهمان بحيازتهما المضبوطات؛ لترويجها على عملائهما، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.