مبادرة "إرضاء المستهلك" تجول الإسماعيلية لتخفيض الأسعار

أعلن المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، الانتهاء من استعدادات غرفة الإسماعيلية، لمبادرة "إرضاء المستهلك" التي أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية بهدف تخفيض أسعار السلع الأساسية بجميع المحافظات.



وأوضح عثمان، أن الغرفة التجارية وضعت مخطط شمل جميع شوادرها ومعارضها، على أن يتم البدء في التجربة خلال أيام لتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى أن المبادرة ستبدأ بالأحياء والمناطق الشعبية التي تحتوي على كثافة سكانية كبيرة، مضيفا أن الشوادر والمعارض ستكون ثابتة ومتحركة وستتواجد في جميع أنحاء المحافظة، لسهولة بيع منتجاتها للمواطنين واستفادة جميع قاطني محافظة الإسماعيلية من المبادرة.



وأوضح أن المبادرة هدفها المساهمة في تقديم المنتجات بأسعار مخفضة لكافة المواطنين لتخفيف عبء زيادة الأسعار عليهم.