سقوط عاطل قبل ترويجه ربع كيلو هيروين فى الوراق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، القبض على عاطل، قبل ترويجه ربع كيلو من مخدر الهيروين على عملائه، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.



وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الهيروين على عملائه.



بإعداد كمين للمتهم، تمكن الرائد هانى مندور، رئيس مباحث الوراق، من ضبط المتهم، وبحوزته ربع كيلو من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



تحرر محضرًا بالواقعة، وأخطار اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.