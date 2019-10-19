ضبط عاطل بـ3 كيلو بانجو فى 6 أكتوبر

ألقت مباحث الجيزة، القبض على عاطل؛ لاتهامه بحيازة 3 كيلو من مخدر البانجو، في مدينة 6 أكتوبر، واعترف المتهم بحيازته المضبوطات؛ للاتجار بها فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.



وتوصلت تحريات الرائد هاني عماد، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة.



وبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم، والقبض عليه، وبحوزته 50 لفافة لمخدر البانجو وزنت 3 كيلو، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.



بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.