أسماء الفائزين في مسابقة تكنولوجيا تصنيع الغذاء 2019

كرمت إدارة مسابقة البحث العلمي بمجال تكنولوجيا تصنيع الغذاء وتحسين جودة الغذاء، في نسختها لعام 2019، 28 باحثا ودكتور من عدد من الجامعات المصرية بالقاهرة والإسكندرية، ومراكز البحوث المختلفة في المسابقة التي ترعاها شركة "دريم" وتقوم عليها الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية.



وأكد الدكتور عبد الله زين الدين عميد كلية الزراعة، أن الكلية ترحب بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والصناعة المصرية، مؤكدا على حاجة البحث العلمي للصناعة، والتي تعتمد في المقام الأول على البحث العلمي، مضيفا أن كلية الزراعة حاصلة على شهادة الجودة من الهيئة القومية للضمان والجودة.



وعلى جانب آخر، قال المهندس يوسف محمود ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة الداعمة للمسابقة، إن القائمين على المسابقة سعداء بفوز 28 باحثا بعد تلقي ما يقارب من 120 بحث علمي في المسابقة، مضيفًا "عدد البحوث التي تلتقها إدارة المسابقة تعكس نجاحها الباهر".



وأكد على توقيع برتوكول تعاون بين دريم والجمعية العلمية للصناعات الغذائية لتطوير منتجاتها باستمرار وهو ماتم خلال العام الجاري، كاشفا عن تطوير "دريم" لجوائز العام المقبل بما تتماشى ومتطلبات الصناعة المصرية.



من جانبها قالت الدكتورة تيسير أبو بكر رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، إن الجمعية تضم أكثر من 650 باحثا وأستاذا وعاملا في مجال التصنيع الغذائي في مصر، مشيرة إلى أن أكثر من 39 أستاذا من مختلف الجامعات المصرية شاركوا في تقييم الأبحاث العلمية المشاركة بالمسابقة، مما يعكس أهمية الجائزة العلمية.



من جانب آخر قال الدكتور محمد محمود يوسف نائب رئيس مجلس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، إن طرح هذه الجائزة لتشجيع البحث العلمي في مجال التصنيع الغذائي وربطه بصحة المواطن المصري فكر يعكس تقدير حجم المسئولية الاجتماعية للشركات وعلى رأسهم "دريم"، ودعمهم لتشجيع الباحثين المصريين.



وجاءت أسماء الفائزيين بالمسابقة على النحو التالي:



أولًا: جوائز رسائل الدكتوراه: الجائزة الأولى فاز بها مناصفة كل من: الدكتورة رشا كمال محمد عبد النبي (جامعة عين شمس)، الدكتور هاني عبد الستار أحمد صادق (جامعة القاهرة).



الجائزة الثانية فاز بها مناصفة كل من: الدكتورة مروة جمال أحمد علام (جامعة الإسكندرية)، الدكتورة فاتن فاروق عبد السلام (جامعة الإسكندرية).



ثانيًا: جوائز رسائل الماجستير: الجائزة الأولى فاز بها (مناصفة) كل من: المهندس سعيد حمدي سعيد عطية (جامعة الإسكندرية)، الطبيبة البيطرية ميرال جمال الدين عبد الوهاب (جامعة الإسكندرية).



الجائزة الثانية فاز بها (مناصفة) كل من: المهندس أسامة اسحق نان تادرس (جامعة الإسكندرية)، المهندسة منى محمود أحمد محمود (جامعة عين شمس).



ثالثًا: الأوراق البحثية: الجائزة الأولى فاز بها (مناصفة) كل من: الدكتورة دلال حمودة عسكر (جامعة الإسكندرية)، المهندس أحمد محمد طه (جامعة الإسكندرية).



الجائزة الثانية فاز بها (مناصفة) كل من: الدكتورة منى حسن محمد عبد الرحيم وزملاؤها (المركز القومي للبحوث)، الدكتور أحمد محمود يوسف وزملاؤه (المركز القومي للبحوث).



الجائزة الثالثة فاز بها (مناصفة) كل من: الدكتورة منى إبراهيم مسعود وزملاؤها (مركز البحوث الزراعية)، والدكتورة أمل أحمد إبراهيم، والدكتور سامح عوض ( جامعة الإسكندرية).