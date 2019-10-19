شرطة البيئة تضبط 29 قضية حرق قش أرز

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- في مجال حماية البيئة والصحة العامة، عن ضبط 29 قضية حرق قش أرز.



يأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.



