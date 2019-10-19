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شرطة البيئة تضبط 29 قضية حرق قش أرز
السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:30 ص
عمرو المزيدى و شيماء حسينطباعة
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة.
أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- في مجال حماية البيئة والصحة العامة، عن ضبط 29 قضية حرق قش أرز.
يأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.
أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- في مجال حماية البيئة والصحة العامة، عن ضبط 29 قضية حرق قش أرز.
يأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.