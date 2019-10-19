ضبط 9 قضايا مخالفات ثروة زراعية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- في مجال ضبط مخالفات الثروة الزراعية عن ضبط 9 قضايا، منها 3 مصانع ومدشة و5 محل مبيدات بدون ترخيص، في مجال مستلزمات الإنتاج الزراعي بإجمالي مضبوطات بلغت 93 طنًا طن من الأعلاف والمبيدات والحبوب الزراعية بمخالفات بدون ترخيص وبدون بيانات ومنتهية الصلاحية.



يأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.