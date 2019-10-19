جامعة المنوفية تناقش مسارات التأويل في علوم اللغة العربية

شهد جامعة المنوفية في السابع والعشرين من أكتوبر الحالي انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لقسم اللغة العربية بكلية الآداب بشبين الكوم تحت عنوان "مسارات التأويل في علوم اللغة العربية" ويستمر على مدى يومين تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور عادل مبارك، وإشراف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الدكتور أحمد القاصد.



وأوضح عميد كلية الآداب بشبين الكوم ورئيس المؤتمر الدكتور أسامة مدني - في تصريح اليوم السبت - أن اليوم الأول للمؤتمر سيشهد ٣ جلسات الأولى بعنوان "شخصية المؤتمر" برئاسة الدكتور عيد بلبع وتناقش عدة أوراق بحثية عن رائد النقد الأدبي أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية الأسبق بجامعة عين شمس الدكتور محمد عبد المطلب والذي اختارته اللجنة العلمية ليكون شخصية المؤتمر لهذا العام، والجلسة الثانية تناقش موضوع التأويل: المنهج والمصطلح والظاهرة، ويترأسها الدكتور سعيد شوقي، وتتناول الجلسة الثالثة موضوع التأويل والنص القرآني ويترأسها الدكتور محمد عزوز.



وأضاف مقرر المؤتمر رئيس قسم اللغة العربية وآدابها، الدكتور حسن خطاب، أن ثاني أيام المؤتمر يشهد ٤ جلسات، الأولى بعنوان "التأويل والفقه وأصول الفقه" ويترأسها الدكتور ياسر الصعيدي، والثانية تناقش موضوع "التأويل والنص القرآني" ويترأسها الدكتور عبد الباسط عطايا، والجلسة الثالثة تحمل عنوان: "التأويل والفقه وأصول الفقه" ويترأسها الدكتور خالد فهمي، أما الجلسة الرابعة فتحمل عنوان: "التأويل وعلوم السنة النبوية" ويترأسها الدكتور مفرح سعفان.



واشار إلى أن اللجنة العلمية اختارت رائد النقد الأدبي أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية الأسبق بجامعة عين شمس الدكتور محمد عبد المطلب، والفائز بجائزة الملك فيصل في اللغة العربية والأدب عام 2016 شخصية للمؤتمر هذا العام تقديرًا لمشواره الطويل ومكانته المرموقة في خدمة اللغة العربية وآدابها.