القبض على 42 تاجر مخدرات في الجيزة

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية لضبط المتهمين بحيازة مواد مخدرة، وأسلحة وذخيرة غير مرخصة بأنحاء المحافظة.



تمكن رجال المباحث من القبض على 42 متهمًا بحوزتهم كميات من الحشيش، والهيروين، والأستروكس، والأقراص المخدرة.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها، فتمت إحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.



وأسفرت إحدى الحملات عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وآلية وخرطوش، وعدد من الطلقات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.