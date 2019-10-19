"بلدي التاني وبلد أمي".. حلا شيحة تساند اللبنانيين

نشرت الفنانة هلا شيحة، اليوم السبت، عبر حسابها الشخصي على موقع"انستجرام"، صورة لـ "علم لبنان" لتعبر عن مساندتها للشعب اللبناني في محنته الحالية.



وعلقت هلا شيحة على الصورة، قائلة: "لكل أهل لبنان بلدي التاني وبلد أمي ناديا زيتون بتمني من قلبي اشوف لبنان تضل قوية وتضل متماسكة وتضل بخير".



وكانت انطلقت مظاهرات احتجاجية في وسط بيروت وانتقلت لتعم كافة المناطق اللبنانية، نتج عنها أعمال تجمهر وقطع للطرق بالإطارات المشتعلة، عقب موافقة الحكومة اللبنانية على مشروع قانون يفرض رسوما على تطبيقات الإنترنت التي تتميز بخاصية الاتصال المجانية مثل "واتساب"، و"فيسبوك".



في حال أقر مجلس النواب مشروع قانون الحكومة، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء الماضي، وذلك خشية أن يكون فرض هذه الرسوم مقدمة لفرض أعباء ضريبية إضافية، تشمل البنزين وغيرها من المواد والمستلزمات.