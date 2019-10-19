بالفيديو.. متظاهرو لبنان يواصلون تقدمهم نحو ساحة رياض الصلح

وأضافت: "أهيب بكل المشاركين عدم التعرض للأملاك العامة والخاصة وإقفال الطرقات وتفادي أعمال التكسير والتخريب المنافية لأخلاقيات اللبنانيين".

واصل متظاهرو لبنان، اليوم السبت، مظاهراتهم واحتجاجاتهم على الأوضاع الحالية، حيث واصلوا التقدم الى ساحة رياض الصلح.بينما أغلق عشرات الآلاف من المحتجين في أنحاء لبنان الطرق وأشعلوا النار في إطارات السيارات أمس الجمعة، في ثاني يوم من الاحتجاجات، وتأتي الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النخبة السياسية، وارتفاع الأسعار والضرائب.وأعلنت قوى الأمن الداخلي - في وقت سابق- سقوط 17 جريحا من أفرادها باحتجاجات بيروت، فيما ناشدت وزيرة الداخلية ريا الحسن، المتظاهرين بعدم التعرض لأفراد الأمن اللبناني، ودعت المتظاهرين إلى عدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة.وقالت الوزيرة الحسن في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر اليوم: "أتوجه مجددا الى كل المواطنين المشاركين بـ التظاهرات بالتأكيد أن حرية التظاهر والاعتصام تعبيرا عن مطالبهم، هو حق مقدس يكفله الدستور".