ضبط 60 قضية تموينية فى الجيزة

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، حملة مكبرة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون.



أسفرت الحملة عن ضبط 60 قضية منها، 11 عدم إعلان أسعار، 15 عدم حمل شهادة صحية، 7 إدارة منشأة بدون ترخيص، 6 عدم وجود سجل تفتيش، 9 إنتاج خبز ناقص الوزن، 12 إنتاج خبز غير مطابق للموصفات.



تحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابات المختصة للتحقيق.