هونج كونج تبدى استعدادها لإجراء تعديل حكومى

أبدت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، اليوم السبت، استعدادها لإجراء تعديل شامل لحكومتها عندما تتلاشى أزمة الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر.



وردا على سؤال بشأن تعديل فريق مستشاريها، قالت لام- في مداخلة هاتفية بأحد البرامج الإذاعية- "لن أستبعد هذا الاحتمال، لكنني سأقرر عندما نصل إلى هذه المرحلة"، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية على موقعها الإلكتروني.



وتطرقت لام إلى الاتهامات الموجهة إلى الشرطة بالتعامل بوحشية مع الاضطرابات، قائلة: "لن تتسامح الحكومة مع أي عمل غير قانوني أو عنيف، حتى إن صدر من الشرطة، لكن سيادة القانون في هونج كونج تعتمد على الأشخاص الذين يلتزمون بالقانون، ويجب على العامة أن يدينوا هجمات البعض على السكان الآخرين، وتخريب المتاجر".



وتشهد هونج كونج، وهي منطقة إدارية تابعة للصين، احتجاجات مطالبة بالديمقراطية منذ أربعة أشهر، أثارها قانون تسليم المطلوبين إلى الصين الذي طرحته الحكومة ثم سحبته لاحقا، وشابت الاحتجاجات أعمال عنف وشغب، كما اعتقل أكثر من 2600 شخص منذ تصاعدها في يونيو الماضي.