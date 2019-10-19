ضبط مسجل خطر سرقات فى الدقى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، من ضبط مسجل خطر سرقات، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات وسرقة.



البداية أثناء مرور النقيب مصطفى محمود حجران، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الدقي، حيث تمكن والقوة المرافقة له بشارع سليمان أباظة، من ضبط "أحمد. خ" 23 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات وسرقة، أخرها 79922016 جنح قسم الخليفة سرقة حال قيادته عربة كارو محمل عليها موتور مياه، وبحوزته مفتاح إنجليزي.



بمواجهته اعترف بسرقة موتور المياه من أحد العقارات بالقرب من مكان الضبط، وأرشد عن مكان السرقة من العقار رقم 5 شارع أمين الرفاعي بدائرة القسم.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض علي النيابة العامة للتحقيق.