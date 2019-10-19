الخميس.."حكايات لجبين كاترين" على طاولة "الدولي للكتاب"

يستضيف المركز الدولي التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، ندوة لمناقشة ديوان "حكايات لجبين كاترين"، للشاعرة العراقية نداء عادل، بمقر المركز خلف دار القضاء العالي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الخميس المقبل.



ويشارك في مناقشة الديوان كل من الشاعر زين العابدين فؤاد، الشاعر عبد الرحمن مقلد، الشاعر السوري نضال حجازي، والناقد مدحت صفوت، والشاعر والناقد الدكتور أيمن أبو عميرة.



تتنوع النصوص في ديوان "حكايات لجبين كاترين"، الواقع في 96 صفحة، تحت موضوع واحد هو الوطن، والغربة عنه، ومدى ما تركته تلك المفردات من أثر في روح الشاعرة، وحياتها، الوطن الذي يرمز له الأب والجد، والحكايات تتولى في أحلام لم تكتمل، وذاكرة مشحونة بالألم والحزن، ومكللة بالصبر، والبحث عن السكينة.