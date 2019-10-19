ضبط 200 مخالفة مرورية فى الجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، حملة للعمل على سيولة الحركة المرورية، وحملات مرورية جيدة بمراكز وأقسام القطاع، شارك فيها ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة.



وأسفرت الحملة عن ضبط 199 مخالفة منها، 22 حملة مطالع ومنازل مواقف عشوائية، 4 دراجات دون لوحات معدنية، 2 سيارة دون لوحات معدنية، 30 الصلاحية الفنية، 31 عدم استخدام حزام الأمان، 3 حجز توك توك، 57 التصالح الفوري، 4 سرفيس، 30 ملصقات ومتعلقات، 16 زجاج فامية، وتم تقنين الإجراءات حيالهم.