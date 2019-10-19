لأول مرة.. إدراج جامعة سوهاج في تصنيف "التايمز العالمي"

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إدراج الجامعة لأول مرة في تصنيف التايمز العالمي "Times Higher Education" لقطاع الهندسة والتكنولوجيا، لعام 2020، حيث حصلت جامعة سوهاج على المركز "601-800" مع جامعات عين شمس، والإسكندرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأسيوط، والقاهرة، والمنوفية، والمنيا، وقناة السويس.



وأضاف رئيس الجامعة أن إدراج الجامعة لأول مرة في التصنيف الخاص بقطاع الهندسة والتكنولوجيا يدلل إلى حد كبير، على كم الجهود المبذولة لتحسين مخرجات التصنيفات العالمية للجامعات، وتنمية المعايير المطلوبة لها، من حيث تطوير العملية التعليمة، والبحثية بها وزيادة النشر الدولي، وتجويد نوعيته، لدعم احتياجات البحث العلمي، وتعظيم النشر الدولي للأبحاث العلمية.



كان قد أوضح تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج 17 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي قطاع الهندسة والتكنولوجيا لعام 2020، مقارنة بـ14 جامعة العام الماضي بزيادة 3 جامعات حكومية لأول مرة يتم إدراجها في التصنيف في تلك القطاع، وهي أسوان وبني سويف وسوهاج.



ويضيف الدكتور محمد الجوهري رئيس مركز النشر العلمي ومدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة، أن تصنيف التايمز تتبلور معاييره من خلال 5 فئات التدريس (30% من الدرجة النهائية)، البحث (30 في المئة)، الاستشهادات بأبحاث الجامعة أو المؤسّسة البحثية (32.5%)، المكانة على المستوى الدولي (5%) ثمّ حجم الدخل (2.5 %).