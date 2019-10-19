الذهب يرتفع 3 جنيهات اليوم

ارتفاع سعر الذهب، اليوم السبت 19 أكتوبر، لتسجل أعلى من 1490 دولارًا للأوقية، وهو ما انعكس على أسعار الذهب فى مصر.



حيث سجل عيار الذهب 21 سجل اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا ليصل 675 جنيهًا للجرام، وبلغ عيار 18 نحو 578 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 771 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5400 جنيه.



وارتفعت أسعار الذهب، من خلال المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1492.45 دولار للأوقية (الأونصة) مساء الجمعة، وارتفعت الأسعار نحو 0.2% هذا الأسبوع، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1496.10دولار للأوقية.