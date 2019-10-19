مسئول صينى: يجب على دول "بريكس" التعاون لدعم التعددية

قال مسئول صيني كبير، إنه تجب على الدول الخمس الأعضاء في مجموعة بريكس، تقوية الوحدة والتعاون لدعم التعددية وتعزيز تطور النظام الدولي فى اتجاه أكثر إنصافًا وعقلانية.



تحدث يانج جيه تشي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، في الاجتماع التاسع لكبار ممثلي بريكس لشئون الأمن، والذي انعقد هنا من الخميس وحتى الجمعة، قائلًا إنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات عميقة لم تر خلال قرن، يجب على دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، تعزيز الوحدة والتعاون للتعامل مع هذه التغيرات.



وقال يانج، وهو أيضًا مدير مكتب لجنة الشئون الخارجية التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، إنه يتعين على مجموعة بريكس تطبيق التوافقات التي توصل إليها قادة الدول الخمس في اجتماعات قادة بريكس السابقة بشكل كامل، وتقوية التعاون في مجالات الأمن السياسي والاقتصاد والتجارة والمال والتبادلات الشعبية.