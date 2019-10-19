تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم بطعن سائق توكتوك

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة، للتوصل لهوية المتهم بالاعتداء على سائق توكتوك، باستخدام سلاح أبيض، لسرقته بالإكراه في الهرم.



وتلقت غرفة النجدة في الجيزة، بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بجرح طعني، ونقله إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج.



وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن المجنى عليه، سائق توكتوك، استدرجه شاب بحجة توصيله، ثم أشهر سلاحا أبيض، وطعنه في محاولة لسرقته، إلا أن استغاثة الضحية دفعت المتهم للهرب، وتحرر محضر بالواقعة، وتكثيف التحريات؛ لكشف هوية الجاني، وتولت النيابة التحقيق.